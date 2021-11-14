القبض على مطلوبين للقضاء بتهم الخطف والإرهاب في بغداد

2021/11/14 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألفت مفارز استخبارات وأمن بغداد، القبض على مطلوبين للقضاء بتهم الخطف والإرهاب.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لعصابات الجريمة المنظمة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بأحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤٢١) خطف، …

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