الدفاع توضح حقيقة استلام الغنام 100 قطعة أرض بالأنبار

2021/11/14 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، توضيحاً حول ما نشر عبر برنامج البشير شو والذي يبث كل يوم جمعة على قناة (DW) الألمانية فيما يخص استلام قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام 100 قطعة أرض في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "خلال عرض برنامج البشير شو والذي يبث كل يوم جمعة على قناة DW الألمانية تحدث مقدم البرنامج أحمد البشير، عن أستلام قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام 100 قطعة أرض في محافظة الأنبار".

وأكدت الوزارة أن "ما تم طرحه في البرنامج كلام غير صحيح وعار عن الصحة وهذه الأراضي تابعة إلى اللواء الثامن جيش عراقي وهي تحت سيطرة قيادة عمليات الأنبار".

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