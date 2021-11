نوع من فيتامين C يأثر على صحتك..احذره

2021/11/14 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

مع اقتراب فصل الشتاء يعتمد الكثيرون على المكملات الغذائية والفيتامينات لتقوية أجسامهم ضد نزلات البرد خصوصاً فيتامين سي الأكثر شيوعاً.

وعلى رغم أن جرعات فيتامين سي منتشرة جداً ولها فوائد عدة مثبتة علمياً، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصاً أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولاً معاكساً، وفق خبراء التغذية.

فقد أشارت خبيرة التغذية كورتني دي أنجيلو، إلى وجود فيتامينات من الضروري تجنبها عند شراء مكملات فيتامين سي من الأسواق، وفق ما نقل عنها موقع Eat this Not That.

جرعات عالية جداً

ولفتت الخبيرة إلى أن أسوأ نوعيات من مكملات فيتامين سي هي تلك التي تحتوي على جرعات عالية جداً من الفيتامين.

وقالت إن جرعات مكملات فيتامين سي في الأقراص أو الحبوب يجب أن تتراوح من 25 مليغرام إلى 1500 مليغرام لكل وحدة.

كما، أوصت بتوزيع الجرعات اليومية والحرص على عدم تجاوز الجرعة 2000 مليغرام يومياً.

ونصحت الخبيرة باختيار مكملات "فيتامين سي" منخفضة الجرعة من أجل الحفاظ على توزان الجسم.

الجرعة الموصى بها

كذلك، أوضحت أن البعض يتناولون عند مرضهم مكملات "فيتامين سي" بكميات كبيرة، مشيرة إلى أنهم قد لا يدركون أن أجسامهم لا تستطيع امتصاص الفيتامين، وبالتالي تسبب الكميات الكبيرة سلسلة من المشكلات.

جدير بالذكر أن القيمة اليومية الموصى بها لـ"فيتامين سي" تبلغ حوالي 75 مليغراما للنساء البالغات و90 مليغراما للرجال البالغين، ووفق المعهد الوطني للصحة في أميركا.

ونوه إلى أن الإنسان يستطيع الحصول على الكمية المطلوبة من خلال تناول ثمار الحمضيات وبعض الخضروات.

