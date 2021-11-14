طيران القوة الجوية يستهدف وكراً للارهابيين في صلاح الدين

2021/11/14 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الأحد، عن تنفيذ ضربة جوية على وكر للإرهابيين شمال غربي مطيبيجة.

وقالت الخلية في بيان ان “طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة استهدفت وكر للإرهابيين شمال غربي مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين”.

واضافت ان “الضربة تمت بإشراف قيادة العمليات المشتركة”.

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