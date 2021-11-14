2021/11/14 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة إرهابية وإحباط مخططها في الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانبار..الاستخبارات تفكك شبكة إرهابية وتحبط مخططها المركز الخبري الوطني.

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