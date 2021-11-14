2021/11/14 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أمهل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الاحد، الشركة المنفذة لمجسر تقاطع الإسكان في مدينة الناصرية، سبعة أشهر لإنجازها بشكل كامل، موجها الجهات المشرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن سحب العمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يُمهل الشركات المنفذة للمُجسّرات في بعض المحافظات فترات محددة لإنجازها بالكامل المركز الخبري الوطني.

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