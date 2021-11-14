الإعلاميون كجماعة وظيفية - محمد عمارة تقي الدين

2021/11/14 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين تحاول تلك المقالة الإجابة عن سؤال مركزي مفاده: هل يمكن اعتبار مجموعة الإعلاميين الرسميين في الدول السلطوية القمعية بمثابة جماعة وظيفية؟ فالجماعة الوظيفية هو نموذج تفسيري نظَّر له المفكر الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري، واصفاً الدور الذي تلعبه تلك الجماعة داخل أي مجتمع.



إذ يجري توظيف تلك الكتلة البشرية المسماة بالجماعة الوظيفية لتنفيذ هدف أو القيام بوظي ......





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