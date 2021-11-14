النفط تحدد موعد صرف الحصة الوقودية الشتوية لمحافظات الوسط والجنوب

2021/11/14 | 16:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت بالمرحلة الأولى بتجهيز المنطقة الشمالية والغربية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، أحد تشكيلات وزارة النفط، عن موعد توزيع الحصة الوقودية الشتائية لمحافظات الوسط والجنوب.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "الشركة تستعد يوم 20 من الشهر الحالي لتجهيز محافظات الوسط والجنوب بالحصة الشتوية، والبالغة 100 لتر لكل عائلة وفق البطاقة الوقودية كدفعة أولى".

وأضاف، أن "يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الحالي ستوزع 100 لتر من النفط الأبيض لكل عائلة، كدفعة أولى بموجب البطاقة الوقودية"، مبينًا أن "التوزيع سيكون 100 لتر شهريًا لكل عائلة".

وأشار إلى أن "الشركة شرعت بالمرحلة الأولى بتجهيز المنطقة الشمالية والغربية بواقع 100 لتر لكل عائلة".

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