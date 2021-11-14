الأمانة العامة تمهل الشركات المنفذة لمجسرات الوسط والجنوب مدة للإنجاز بالكامل

2021/11/14 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، وضع فترات محدد للشركات المنفذة للمُجسّرات في المحافظات الوسطى والجنوبية لإنجازها بالكامل.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2021)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي امهل الشركة المنفذة لمجسر تقاطع الإسكان في مدينة الناصرية، سبعة أشهر لإنجازها بشكل كامل، موجها الجهات المشرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن سحب العمل في حال عدم التزام الشركة بإنجازها في الوقت المحدد".

وأكد الغزي خلال ترؤسه الاجتماع التداولي بشأن حسم موضوع انجاز المجسرات في محافظات النجف، والديوانية، والمثنى، وذي قار، على" الجهات كافة والحكومات المحلية تأمين الدعم اللازم لإكمال المشاريع خدمة لأبناء محافظاتهم".

وبحسب البيان "اطلع الغزي على تقارير لجنة متابعة المشروعات المتلكئة وموقف المشروعات ونسب إنجاز كل منها، والتي أشرت توجيه إنذار للشركات المتلكئة، غير الملتزمة ببنود العقود المبرمة، وفقا للانحرافات التي شخصتها في جداول تقدم العمل، التي لا تتناسب وحجم المشروعات".

كما أوصى الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ورئيس صندوق إعمار المحافظة، ونائب محافظ ذي قار، ومدير عام البلديات، وشعبة النتائج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والدوائر المعنية من الحكومات المحلية للمحافظات، بأن "تقدم الشركات خططها الخاصة بالتنفيذ، فضلاً عن زيادة الملاكات العاملة وساعات العمل، إلى جانب قيام الجهات المعنية بمتابعة الإنجاز وإرسال تقرير يومي مصور إلى مكتب الأمين العام يبين التقدم المُحرز في كل المشروع".

وأشار البيان إلى أن "الغزي يرأس اللجنة المعنية بمتابعة المشروعات المتلكئة والمتوقفة في محافظة ذي قار، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (142 لسنة 2020)، إضافة إلى إشرافه على اللجنة العليا للخدمات والإعمار، المعنية بمتابعة المشروعات المتلكئة في بقية المحافظات".

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