مهلة حكومية للشركات المنفذة للمُجسّرات في الوسط والجنوب

2021/11/14 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي اطلع على تقارير لجنة متابعة المشروعات المتلكئة.

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