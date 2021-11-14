بعد تداول الفيديو.. الشرطة السعودية تلقي القبض على متحرش بامرأة

2021/11/14 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض على مواطن تحرش بإمرأة داخل أحد المنازل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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