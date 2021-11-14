"إذا تتركيني سأقتلك".. شرطي يتجسس على امرأة عبر كاميرا منزلها

2021/11/14 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفصل تقرير الشرطة تفاصيل ما تم اتهام ضابط شرطة بالم بيتش غاردن بريان براهم بالقيام بها - متهمًا بالتجسس على امرأة من مقاطعة لايك كان يتوعدها.

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