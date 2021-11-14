2021/11/14 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهد حقل الرميلة النفطي تشييد إحدى أكثر محطات حقن الماء تطوراً في العراق للمساعدة في رفع مستوى إنتاج النفط ولدعم استراتيجية الحقل طويلة الأمد. وتعتبر محطة الحقن السادسة المحطة الأولى التي يتم تشييدها في الرميلة خلال 40 عاماً وكذلك هي أول …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقل الرميلة بالعراق يعلن ارتفاع إنتاجه اليومي بنسبة 40% وإعادة تنشيط 12 بئراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقل الرميلة بالعراق يعلن ارتفاع إنتاجه اليومي بنسبة 40% وإعادة تنشيط 12 بئراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).