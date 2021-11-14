شاهد اللحظات الاولى.. زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية

2021/11/14 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي

المتوسطي بأن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب

جنوب إيران، بينما أشار مركز رصد

الزلازل في الإمارات إلى أنه كان محسوسا

بشكل خفيف في الدولة.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي أن

الز

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