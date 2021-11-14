إستئناف صلاح الدين تصدر 3705 قرار تعويض المتضررين من العمليات الحربية

2021/11/14 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكملت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية، إصدارها لـ (3705) قراراً تمييزياً متضمن تدقيق القرارات الصادرة من اللجان الفرعية المختصة في إنجاز معاملات المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المحافظة.وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة ترأسها القاضي …

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