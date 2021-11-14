تشديد عقوبة “المستثمر” في قضية رئيس هيئة إستثمار بغداد السابق

2021/11/14 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، صدور قرار حكمٍ جديدٍ بحقِّ المتهم الثاني (المُستثمر) في قضيَّة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ نتيجة طعنها بقرار الحكم الأول الصادر بحقه.وأوضحت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بتشديد العقوبة الصادرة بحقِّ المستثمر في (قضيَّة رئيس …

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