تأثرت به السعودية والامارات.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران

2021/11/14 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب إيران، فيما شعر بتأثيره سكان في عدد من مدن السعودية والإمارات.وأعلنت وسائل اعلام ايرانية، ان هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب غرب إيران.وبحسب وسائل اعلام، فإن هزة أرضية خفيفة ضربت بعض المدن بالمناطق الشرقية في السعودية.

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران أولاً على النور نيوز.

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