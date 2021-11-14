2021/11/14 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت شركة / لوك اويل / الروسية ، عن حزمة من مشاريعها الجديدة للاستثمارات النفطية في العراق .وقال الرئيس التنفيذي للشركة فاغيت اليكبيروف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لدينا مشاريع كبرى منها مشروع استثمار الغاز المصاحب ، حيث اعلنا مؤخرا عن مناقصة لمحطة كبس وتجفيف الغاز في حقل غرب القرنة2 ، ولدينا مشروع ضخم آخر هو مشروع تطوير مكمن اليمامة في حقل القرنة 2 ، اضافة الى اكتشاف احتياطات في حقل اريدو النفطي بمحافظة ذي قار .واضاف :" ان الشركة قدمت جميع الاوراق اللازمة الى وزارة النفط بخصوص الموافقة على الاعلان التجاري باقرب وقت ممكن للبدء بالانتاج المبكر من حقل اريدو النفطي بمعدل 30 الف برميل يوميا ، متفق عليه مع وزارة النفط العراقية "./ انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوك اويل الروسيـة لـ/ نينا / : هذه مشاريعنا الجديدة لاستثمار النفط في العـراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوك اويل الروسيـة لـ/ نينا / : هذه مشاريعنا الجديدة لاستثمار النفط في العـراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).