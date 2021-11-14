خبير اقتصادي: ديون العراق الخارجية تشوبها الضبابية .. ويجب ايضاحها

2021/11/14 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج ان الديون الخارجية العراقية تشوبها الضبابية وعدم الوضوح ، داعيا الى وضع جدول يوضح قيمة الديون الخارجية والدول المدينة والمبالغ المسددة ، بشكل شفاف ، لايضاح عملية تسديد الديون الخارجية وايقاف الاقتراض .وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ : ان تقديم البيانات عن المديونية الخارجية للعراق في اطار مجدول تتوضح فيه قيمة تلك الديون والدول المدينة والمبالغ المسددة بشكل شفاف ، يستفاد منه في التحليل العلمي بالاضافة الى متابعة عملية التسديد مع تغير الحكومات ".واضاف:" في الوقت الحاضر يستخدم الاسلوب الشفهي من قبل اصحاب القرار ، وبعضهم يقول انها 50 مليار دولار والاخر يقول انها 20 مليارا ، مما يضفي على حجم ديون العراق الخارجية نوعا من الضبابية وعدم الافصاح".وتساءل الخبير الاقتصادي عن السندات التي يطرحها البنك المركزي العراقي ومصرفا الرشيد والرافدين ، في الوقت الذي تزداد فيه وفورات العراق المالية وعدم الحاجة الى تحمل تلك المؤسسات اعباء الاقتراض من الداخل في الوقت الذي يعاني فيه العراق من الدين العام الداخلي الكبير./انتهى8

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