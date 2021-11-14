«الاهلي العراقي» يطلق شهادات ايداع بفائدة سنوية 6.5%

2021/11/14 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن المصرف الاهلي العراقي، الاحد، اطلاقه شهادات إيداع بنسبة فائدة سنوية 6.5%.

وقال المصرف في منشور له على موقع فيسبوك واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه قرر "منح شهادات ايداع وبنسبة عائد مضمون 6،5%".

وأضاف أن "ودائع المصرف الاهلي العراقي خاضعة للتأمين من قبل شركة ضمان الودائع".

يذكر أن المصرف الأهلي العراقي لديه حالياً 18 فرعاً منتشراً في كافة المدن العراقية الكبرى.

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