الـنـزاهـة: تشديـد عقـوبـة المستثمر في قضية رئيس هيئة استثمار بغداد السابق

2021/11/14 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور قرار حكمٍ جديدٍ بحقِّ المتهم الثاني (المُستثمر) في قضيَّة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ نتيجة طعنها بقرار الحكم الأول الصادر بحقه.واوضحت الهيئة […]

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