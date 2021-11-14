ملا بختيار يتهم جهات داخل حزبه بعملية إغتياله بـ”السم”

2021/11/14 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، اليوم الأحد، جهات داخل حزبه بعملية إغياله بـ”السم”، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه الشخصي.وقال ملا بختيار في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، انه “تم تسميمي من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وتم ارتكاب هذه الجريمة قبل الثامن من شهر تموز/يوليو الماضي وفق لمعومات …

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