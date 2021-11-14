التربية توافق على فتح الحوانيت المدرسية وفق الضوابط الصحية

2021/11/14 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافقت وزارة التربية، على فتح الحوانيت المدرسية وفق الضوابط الصحية.

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