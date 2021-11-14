تعرف على الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا

2021/11/14 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1374 حالة للشفاء من كورونا، و20 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 78315 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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