’البشير شو’ يرد على بيان وزارة الدفاع بشأن ملف قطع الأراضي في الأنبار

2021/11/14 | 16:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردّ برنامج "البشير شو"، الاحد، على بيان لوزارة الدفاع، نفى فيه استلام قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام 100 قطعة أرض.

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وذكر البرنامج في بيان نشره على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واطلع عليه "ناس" (14 تشرين الثاني 2021)، ان "خلال متابعتنا لوزارة الدفاع العراقية شاهدنا بيانا على صفحة الوزارة ردًا على جمهورية البشير شو التي عرض رئيسها أحمد البشير مباركة في الحلقة الماضية للفريق الركن ناصر الغنام لاستلامه ١٠٠ قطعة أرض في قلوب الناس، حيث نفت الوزارة استلام الفريق الركن ناصر الغنام ١٠٠ قطعة ارض وأكدت ان الاراضي تابعة للواء الثامن!".

واضاف البيان "نحن هنا كجمهورية نعرب عن استغرابنا من جمهورية العراق، إذ ان برنامجنا قال: نبارك حصول الفريق الركن ناصر الغنام على ١٠٠ قطعة في قلوب الناس والمحبين، فلماذا أخذت وزارة الدفاع على نفسها وكشفت لنا ان الموضوع فعلًا بيه أراضي!".

وتابع البيان "نرجو من الوزارة تحري الدقة والاستماع لما يُطرح في البرنامج جيدًا قبل الاعتراض والرد، لاننا ذكرنا ان الحلبوسي حصل على اراض ايضا في قلوب الناس ولم يعترض، لانه متابع جيد كما يبدو..



كما اننا نؤكد ان القلوب علمها عند الله وليس من حق وزارة الدفاع ان تنفي حصول الفريق الركن ناصر الغنام على حب القلوب وامتلاكه اراضي فيها!".

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، توضيحاً بشأن "ما ورد في برنامج البشير شو حول استلام قائد عمليات الأنبار 100 قطعة أرض".

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2021)، إنه "خلال عرض برنامج (البشير شو)، والذي يبث كل يوم جمعة على قناة (DW) الألمانية، تحدث مقدم البرنامج السيد (أحمد البشير)، عن استلام قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام 100 قطعة أرض في محافظة الأنبار".

وأضافت، "وهنا تؤكد وزراة الدفاع أن ما طرح في البرنامج كلام غير صحيح، وعارٍ عن الصحة، وهذه الأراضي تابعة إلى اللواء الثامن جيش عراقي، وهي تحت سيطرة قيادة عمليات الأنبار، لذا اقتضى التنويه".

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