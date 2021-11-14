جمعية نحالي كربلاء تطلق حملة لزراعة الأشجار الرحيقية (صور)

2021/11/14 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تختلف عن بقية المحافظات لكثرة الوافدين إليها.

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