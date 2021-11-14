صور.. أول اجتماع لمجلس السيادة الجديد في السودان

2021/11/14 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة بأن مجلس السيادة السوداني المشكل حديثا، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يعقد في القصر الجمهوري في الخرطوم، الأحد، أول اجتماع له

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