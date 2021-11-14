10 مطارات دولية تقع في أكثر من دولة واحدة..ما هي؟

2021/11/14 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد السفر في عصرالقيود المفروضة جرّاء "كوفيد-19" صعبًا، لكن عليك أن تكون أكثر حذرًا عند مرورك في هذه المطارات العابرة للحدود، التي تقع في أكثر من دولة واحدة.

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