معظمها تتعلق بالموازنة العامة.. المحكمة الاتحادية تحسم 23 دعوى

2021/11/14 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت المحكمة الاتحادية العليا 23 دعوى

الشهر الماضي تتعلق بقضايا مختلفة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، أن "المحكمة أصدرت قرارا بعدم

دستورية عدد من النصوص الو

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