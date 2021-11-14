تمهيدا لاقتحامه.. قصف صاروخي على موقع مهم لداعش في حمرين (صور)

2021/11/14 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوة الصاروخية للحشد الشعبي،

اليوم الأحد، بدك موقع مهم لعناصر داعش

في جبال حمرين تمهيدا لاقتحامه.

وذكر بيان لإعلام الحشد، إن "قوات الحشد

الشعبي تواصل تقدمها لملاحقة فلول داعش

في سلسلة جبال حمري

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