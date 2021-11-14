القبض على مبتز الكتروني في البصرة (تفاصيل)

2021/11/14 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني ==============الامن الوطني في البصرة يلقي القبض على مبتز الكتروني يمارس التشهير باعراض الناس================بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعاً الكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني، وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض عليه في احدى احياء المحافظة، وقد دونت اقواله اصولياً واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف، وتمت احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه.===========١٤ تشرين الثاني ٢٠٢١

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