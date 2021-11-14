2021/11/14 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوات الحشد الشعبي على عجلة تابعة لتنظيم داعش في جبال حمرين في محافظ ديالى .وذكر مصدر امني :" ان العجلة تضم مواد ومستلزمات طبية "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عجلة لداعش تضم مواد ومستلزمات طبية في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على عجلة لداعش تضم مواد ومستلزمات طبية في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).