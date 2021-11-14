اطلاق مشروع

2021/11/14 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اطلقت مجموعة من النسوة والفتيات مشروع "تكسي ليدي" داخـل محافظة كربلاء المقدسة .وذكرت ملاك العنزي ، وهي احدى المتطوعات اللواتي تبنين هذه الفكرة :" ان تكسي ليدي سيكون مخصصا للنساء والفتيات فقط ، بمشاركة ثماني نساء يعملن في المشروع سائقات سيارات اجرة داخل مناطق كربلاء وخارجها في الاقضية والنواحي"./انتهى5

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