2021/11/14 | 16:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين مجلس الوزراء يُمهل الشركة المنفِّذة لمجسر سوق الشيوخ 7 أشهر لإنجاز المشروع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/14 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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