2021/11/14 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يشدد على تنفيذ أوامر القاء القبض ومكافحة المخدرات والابتزاز الالكتروني المركز الخبري الوطني.

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