توجيه من العمل بشأن راتب المعين

2021/11/14 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاحد، بعدم اللجوء الى ايقاف راتب المعين تحت اي ظرف.

وقالت وزارة العمل في بيان اليوم، (14 تشرين الثاني 2021)، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا مع الملاك المتقدم لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يوم الاحد الموافق 14-11-2021 لمناقشة العديد من المواضيع التي يجب انجازها بأسرع وقت وخصوصا المتراكم واصلاح نظام تكنولوجيا المعلومات والهويات التعريفية" .

واكد الركابي خلال الاجتماع على "ضرورة الاسراع في حسم مشكلة المتراكم للمستفيدين الذين لم يستلموا، مشددا على اهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الاعاقة وتقسيط مبالغ المتراكم المستردة على شكل دفعات واطلاق رواتب المتوقفة رواتبهم خلال الدفعة القادمة، وعدم اللجوء الى ايقاف راتب المعين تحت اي ظرف".

ودعا الوزير الى "البدء باجراءات حقيقية بخصوص مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة من خلال تحقيق تمثيل عادل للمعاقين من مختلف المناطق بالمجلس وان تكون القرارات الصادرة منه ذات اولوية في معالجة المشاكل التي تواجه هذه الفئة".

وبشأن المشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا المعلومات، اكد الركابي على "اهمية المجيء بنظام يصلح المشاكل المتعلقة ببيانات ذوي الاعاقة ومعالجة النظام باسرع وقت ممكن وتجاوز الاخطاء السابقة، موجها بمتابعة عمل اللجنة التدقيقية التي تشكلت لانجاز عملها باسرع وقت وحسم المتراكم للسنوات 2016 و2017 و2018 ، وكذلك باقي السنوات في حالة توفر المبالغ اللازمة" .

وأضاف البيان، "كما جرى مناقشة موضوع الهويات التعريفية لذوي الاعاقة من خلال التوجيه بالتعاقد مع احدى الشركات الرصينة لتزويد الهيئة باجهزة طبع الهويات وقبل نهاية العام، فضلا عن التأكيد على متابعة تطبيق النص القانوني بتعيين 5 % من ذوي الاعاقة في دوائر ومؤسسات الدولة وتكليف الدائرة القانونية في الهيئة باقامة الدعاوى تجاه الوزارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالقانون، مؤكدا ان الهيئة يجب ان تكون طرف قانوني في المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة، فيما دعا الى تحديد موعد مع مجلس الخدمة الاتحادي للتأكيد على تخصيص 5 % من التعيينات لذوي الاعاقة".

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