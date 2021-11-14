الأمن الوطني في البصرة يعتقل مبتز الكتروني يمارس التشهير باعراض الناس

2021/11/14 | 17:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكن جهاز الأمن الوطني في البصرة، اليوم الاحد، من اعتقال مبتز الكتروني يمارس التشهير باعراض الناس.وذكر الجهاز في بيان، انه “بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص شخص يمتلك موقعاً الكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة […]

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