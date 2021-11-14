زلزالان قويّان يضربان جنوبي إيران والهزات الارتدادية تصل دولاً خليجية

2021/11/14 | 17:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضرب زلزالان قويان، الأحد، جنوب إيران، فيما أعلن مسؤولون محليون أن الزلزالين تسببا بأضرار مادية.

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وقال التلفزيون الإيراني إن زلزالين قويين ضربا جنوب البلاد لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح، بينما قال مسؤول محلي إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية طفيفة.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم "زلزالان بقوة 6.3 و6.4 درجة هزا جنوب إيران، وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين".

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن "زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد".

وأضاف أنه "عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات".

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي "شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان"، مضيفا أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة.

وقال بعض السكان في دبي بدولة الإمارات إنهم "شعروا بالزلزال".

وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على تويتر أن "الزلزال محسوس بشكل خفيف في شمال وشرق الدولة وليس له تأثير".

"رويترز"

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