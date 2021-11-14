صادرات “المعكرونة” التركية تتجاوز المليار دولار

2021/11/14 | 17:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا “أرن غونهان أولوصوي”، عن ثقته بأن صادرات المعكرونة ستتجاوز عتبة المليار دولار خلال فترة لا تتجاوز العامين.وأوضح أولوصوي في تصريح صحفي، ان “قطاع تصنيع المعكرونة في تركيا يتطور بشكل سريع كل عام”، مو، مشيراً إلى أن صناعة المعكرونة باتت في السنوات الأخيرة بمثابة النجم …

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