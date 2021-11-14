شاهد بالفيديو.. طريق الموت .. مأساة العراقيين على أبواب أوروبا | نريد وطن

2021/11/14 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NaTDaY1SnW4

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