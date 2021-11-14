لبنان يخسر 20 بالمئة من أطبائه ومخاوف من

2021/11/14 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تمسك الأطباء الأكبر سنا بالبقاء في لبنان خلال الحرب الأهلية قبل أربعة عقود والاضطراب السياسي الذي أعقبها، يغادرون في الأشهر الأخيرة، باحثين عن حياة أفضل لعائلاتهم.

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