مارس التشهير باعراض الناس.. الأمن الوطني يعتقل مبتز الكتروني في البصرة

2021/11/14 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد،

القاء القبض على مبتز الكتروني يمارس

التشهير باعراض الناس في محافظة البصرة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد ورود شكاوى من قبل

المواطنين بخصو

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