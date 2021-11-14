المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات

2021/11/14 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الاحد، بعدم دستورية عدد من عبارات

المادة 46 من قانون انتخابات مجلس

النواب.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انها "قررت

بموجب قرارها ال

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