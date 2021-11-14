توضيح من وزارة المالية بشأن اسعار صرف الدولار

2021/11/14 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية، اليوم الاحد، ان

النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا

في اعقاب انكماش جائحة كورونا في العام

الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انها "اعتمدت سعر الصرف لرفد

الإن

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