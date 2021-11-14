العراق.. تحذيرات من اندلاع

2021/11/14 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو مجلس النواب المنحل عباس العطافي، اليوم الأحد، من اندلاع ماوصفها بـ"ثورة الرغيف" في العراق، فيما بين سبب ذلك.

وقال العطافي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارتفاع اسعار اكياس الطحين، وغياب الحلول الحكومية الحقيقة لمواجهة هذا الارتفاع ينذر باندلاع ثورة الرغيف في العراق، خصوصاً مع ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة في عموم البلاد".

واضاف ان "الوضع الاقتصادي العراقي في تراجع كبير، بسبب فشل سياسة الحكومية الاقتصادية والمالية، خصوصاً بعد قرارها برفع سعر صرف الدولار امام الدينار، الذي اثر بشكل كبير على المواطنين، وسبب بزيادة كبيرة في جميع المواد الغذائية في الاسواق".

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