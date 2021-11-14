حكومة البصرة تبحث مع منظمة دولية التعاون المشترك

2021/11/14 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث نائب محافظ البصرة ضرغام الاجودي مع مدير منظمة العمل ضد الجوع (ACF) في العراق بوول كريتشلي التعاون المشترك .وذكر بيان لمكتب نائب المحافظ انه :" تم خلال اللقاء الاطلاع على اهم النشاطات والبرامج المنفذة في المحافظة خلال العام الحالي.كما تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة المحلية لدعم الخطط المستقبلية بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والدوائر الخدمية الحكومية "./انتهى

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