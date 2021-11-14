كركوك تقرر الزامية التلقيح ضد كورونا لملاكات التربية والتعليم

2021/11/14 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت محافظة كركوك الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للهيئات التدريسية والتعليمية والاكاديمية ، فيما طالبت اي مسؤول في قطاعي التربية والتعليم غير ملقح لاسباب صحية ، بجلب تقرير من اللجنة الطبية المختصة في دائرة صحة المحافظة ، وبخلافه يتولى رئيس الجامعة او عميد الكلية او مدير التربية اعفاءه من منصبه اذا لم يتم اخذ اللقاح ./انتهى5

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