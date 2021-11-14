العمل تتحدث عن حقيقة إيقاف راتب المعين

2021/11/14 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الإعاقة وعدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت أي ظرف.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا مع الملاك المتقدم لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لمناقشة العديد من المواضيع التي يجب انجازها بأسرع وقت وخصوصا المتراكم واصلاح نظام تكنولوجيا المعلومات والهويات التعريفية”.وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الاسراع في حسم مشكلة المتراكم للمستفيدين الذين لم يتسلموا”، مشددا على أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الاعاقة وتقسيط مبالغ المتراكم المستردة على شكل دفعات واطلاق رواتب المتوقفة رواتبهم خلال الدفعة القادمة، وعدم اللجوء الى ايقاف راتب المعين تحت أي ظرف”.ودعا الركابي الى البدء باجراءات حقيقية بخصوص مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة من خلال تحقيق تمثيل عادل للمعاقين من مختلف المناطق بالمجلس وأن تكون القرارات الصادرة منه ذات اولوية في معالجة المشاكل التي تواجه هذه الفئة”.وبشأن المشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا المعلومات، أكد الركابي، أهمية المجيء بنظام يصلح المشاكل المتعلقة ببيانات ذوي الاعاقة ومعالجة النظام باسرع وقت ممكن وتجاوز الاخطاء السابقة، موجها بمتابعة عمل اللجنة التدقيقية التي تشكلت لانجاز عملها باسرع وقت وحسم المتراكم للسنوات 2016 و2017 و2018، وكذلك باقي السنوات في حالة توفر المبالغ اللازمة”.وتابع البيان أنه “جرت مناقشة موضوع الهويات التعريفية لذوي الاعاقة من خلال التوجيه بالتعاقد مع إحدى الشركات الرصينة لتزويد الهيئة باجهزة طبع الهويات وقبل نهاية العام، فضلا عن التأكيد على متابعة تطبيق النص القانوني بتعيين 5 % من ذوي الاعاقة في دوائر ومؤسسات الدولة وتكليف الدائرة القانونية في الهيئة باقامة الدعاوى تجاه الوزارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالقانون، مؤكدا أن الهيئة يجب أن تكون طرفا قانونيا في المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة، فيما دعا الى تحديد موعد مع مجلس الخدمة الاتحادي للتأكيد على تخصيص 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة”.

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