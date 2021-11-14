سيف الإسلام القذافي يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة في ليبيا

2021/11/14 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بأوراق ترشحه لرئاسة ليبيا، في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

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