2021/11/14 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة لوك أويل، اليوم الأحد، عن مشاريع كبرى في مجال استثمار الغاز المصاحب، وفيما وضعت شرطاً لتمديد فترة الاستكشاف النفطي في البلاد، كشفت عن حجم الإنتاج المبكر المتوقع في حقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة “لوك أويل” تكشف عن مشاريع كبرى في مجال استثمار الغاز المصاحب المركز الخبري الوطني.

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